Євросоюз продовжив на пів року всі економічні санкції проти Росії

Усі європейські економічні санкції проти Росії, які вводились із 2014 року, продовжено на шість місяців

Прапор Євросоюзу (Фото: EPA / RONALD WITTEK)

Рада Європейського Союзу у понеділок, 22 грудня, вирішила продовжити на пів року – до 31 липня 2026 року – усі економічні санкції проти Росії. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Перші економічні санкції проти Росії були затверджені у 2014 році у відповідь на окупацію частини території України. Починаючи з лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, їх значно розширили.

Санкції передбачають обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології, подвійного призначення товари, промисловість, транспорт та предмети розкоші; заборону на імпорт російської нафти; відключення російських банків від SWIFT; призупинення мовлення пропагандистських російських медіа на території Євросоюзу.

"Поки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, зокрема заборону на застосування сили, доречно зберігати в силі всі заходи, запроваджені ЄС, та за необхідності вживати додаткових заходів", – йдеться на сайті ЄС.