Євросоюз продовжив на пів року всі економічні санкції проти Росії
Рада Європейського Союзу у понеділок, 22 грудня, вирішила продовжити на пів року – до 31 липня 2026 року – усі економічні санкції проти Росії. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Перші економічні санкції проти Росії були затверджені у 2014 році у відповідь на окупацію частини території України. Починаючи з лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне російське вторгнення, їх значно розширили.
Санкції передбачають обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології, подвійного призначення товари, промисловість, транспорт та предмети розкоші; заборону на імпорт російської нафти; відключення російських банків від SWIFT; призупинення мовлення пропагандистських російських медіа на території Євросоюзу.
"Поки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, зокрема заборону на застосування сили, доречно зберігати в силі всі заходи, запроваджені ЄС, та за необхідності вживати додаткових заходів", – йдеться на сайті ЄС.
- Попередній 19-й пакет санкцій проти Росії Євросоюз офіційно ухвалив наприкінці жовтня, наступний великий пакет очікується на початку 2026 року – ймовірно, в лютому.
