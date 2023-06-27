"Неудобная правда". МВФ предупредил, что период высокой инфляции может затянуться

Замглавы МВФ Гита Гопинат заявила, что период высокой инфляции в мире может затянуться. В своем выступлении на ежегодной конференции Европейского центробанка в Португалии она сказала, что это "неудобная истина", которую нужно иметь в виду.

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Гопинат сказала, что инфляция слишком медленно возвращается к целевому уровню, поэтому центральные банки мира, включая ЕЦБ, должны продолжать дезинфляционную политику.

Но рано или поздно возможен такой вариант, что повышение процентных ставок (и соответственно стоимости заимствований) начнет угрожать финансовым кризисом в странах с большим уровнем задолженности.

"Центральные банки ни в коем случае не должны отказываться от цели ценовой стабильности, но могут допустить несколько более медленное возвращение к целевой инфляции, чтобы предотвратить системный стресс", – сказала Гопинат.

Еще одна "неудобная истина", по ее мнению, состоит в том, что в будущем проинфляционные риски будут выше, чем до пандемии коронавируса. Поэтому она предупредила о необходимости соответствующего усовершенствования таких инструментов, как количественное смягчение и forward guidance (публикация прогнозов ключевой ставки).