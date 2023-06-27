RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Незручна правда". МВФ попередив, що період високої інфляції може затягнутися

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 12:45
Фото: EPA

Заступниця голови МВФ Гіта Гопінат заявила, що період високої інфляції у світі може затягнутися. У своїй промові під час щорічної конференції Європейського центробанку в Португалії вона сказала, що це "незручна істина", яку потрібно мати на увазі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Гопінат сказала, що інфляція надто повільно повертається до цільового рівня, тому центральні банки світу, включно з ЄЦБ, мають продовжувати дезінфляційну політику.

Але рано чи пізно можливий такий варіант, що підвищення відсоткових ставок (і відповідно вартості запозичень) почне загрожувати фінансовою кризою в країнах з великим рівнем заборгованості.

"Центральні банки в жодному разі не мають відмовлятися від мети цінової стабільності, але можуть допустити дещо повільніше повернення до цільової інфляції, щоб запобігти системному стресу", – сказала Гопінат.

Ще одна "незручна істина", на її думку, полягає в тому, що у майбутньому проінфляційні ризики будуть вищими, ніж до пандемії коронавірусу. Тому вона попередила про необхідність відповідного вдосконалення таких інструментів, як кількісне пом'якшення та forward guidance (публікація прогнозів ключової ставки).

Андрій Водяний
МВФінфляціяГіта Гопінат
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 