RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

НБУ пояснив, чому темп зниження облікової ставки відстає від сповільнення інфляції

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 19:55
НБУ пояснив, чому темп зниження облікової ставки відстає від сповільнення інфляції - Фото
Фото: НБУ

Національний банк не перебуває в режимі інфляційного таргетування, і головним завданням облікової ставки є збереження курсової стійкості. Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив під час пресбрифінгу монетарної політики у відповідь на питання кореспондента LIGA.net

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Якби Національний банк керувався виключно параметрами інфляції, то дійсно наразі є всі умови для того, щоб облікова ставка знижувалася швидшими темпами. Я хочу нагадати, що зараз ми не знаходимося в режимі інфляційного таргетування", – зазначив Пишний. 

Голова НБУ пояснив, що саме забезпечення курсової стійкості зараз є важливим пріоритетом регулятора. Для цього Нацбанк знижує ставку поступово, щоб підтримати ефективність попередніх рішень та зберегти привабливість гривневих активів, яка є важливою передумовою для переходу до більш гнучкого курсоутворення.

"Оцінювати рівень облікової ставки важливо також з урахуванням рівня невизначеності та ризиків. Добре, що ті ризики, які ми закладали у свої прогнози на початку року, в середині року, не реалізувалися. Це дозволило нам накопичити додаткові міжнародні резерви й дозволяє зараз певною мірою дивитися в майбутнє. Але ми маємо залишатися на такій консервативній позиції до виходу зі сценарію можливої реалізації ризиків", – зауважив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він додав, що реалізація ризиків на тлі низької привабливості гривневих активів й недостатнього обсягу міжнародних резервів може дуже дорого коштувати. 

Нацбанк з 15 вересня знижує облікову ставку з 22% до 20%. У НБУ зазначають, що такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створює загроз для макрофінансової стабільності завдяки збереженню достатньої привабливості гривневих заощаджень.

Віра Касіян
Олександр Децик
НБУінфляціяоблікова ставкаСергій НіколайчукАндрій Пишний
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 