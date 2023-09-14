НБУ пояснив, чому темп зниження облікової ставки відстає від сповільнення інфляції

Національний банк не перебуває в режимі інфляційного таргетування, і головним завданням облікової ставки є збереження курсової стійкості. Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив під час пресбрифінгу монетарної політики у відповідь на питання кореспондента LIGA.net.

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"Якби Національний банк керувався виключно параметрами інфляції, то дійсно наразі є всі умови для того, щоб облікова ставка знижувалася швидшими темпами. Я хочу нагадати, що зараз ми не знаходимося в режимі інфляційного таргетування", – зазначив Пишний.

Голова НБУ пояснив, що саме забезпечення курсової стійкості зараз є важливим пріоритетом регулятора. Для цього Нацбанк знижує ставку поступово, щоб підтримати ефективність попередніх рішень та зберегти привабливість гривневих активів, яка є важливою передумовою для переходу до більш гнучкого курсоутворення.

"Оцінювати рівень облікової ставки важливо також з урахуванням рівня невизначеності та ризиків. Добре, що ті ризики, які ми закладали у свої прогнози на початку року, в середині року, не реалізувалися. Це дозволило нам накопичити додаткові міжнародні резерви й дозволяє зараз певною мірою дивитися в майбутнє. Але ми маємо залишатися на такій консервативній позиції до виходу зі сценарію можливої реалізації ризиків", – зауважив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він додав, що реалізація ризиків на тлі низької привабливості гривневих активів й недостатнього обсягу міжнародних резервів може дуже дорого коштувати.

Нацбанк з 15 вересня знижує облікову ставку з 22% до 20%. У НБУ зазначають, що такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створює загроз для макрофінансової стабільності завдяки збереженню достатньої привабливості гривневих заощаджень.