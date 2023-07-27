НБУ розпочав цикл зниження облікової ставки: скоротив до 22%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Стрімке уповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку дозволяють розпочати цикл зниження облікової ставки, йдеться у повідомленні.

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Враховуючи покращення інфляційних очікувань та прогноз подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень.

Це важливий елемент забезпечення курсової стійкості за умови пом'якшення валютних обмежень та переходу до більшої гнучкості обмінного курсу.

Зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки, вважають у НБУ.

15 липня 2023 року НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%. Це допомогло знизити ціни.

26 червня НБУ анонсував зниження облікової ставки у липні.

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