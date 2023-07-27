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НБУ начал цикл снижения учетной ставки: сократил до 22%

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 14:16
НБУ начал цикл снижения учетной ставки: сократил до 22% - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начало цикла снижения учетной ставки, говорится в сообщении. 

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Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноз дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений.

Это важный элемент обеспечения курсовой устойчивости при смягчении валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса.  

Снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики, считают в НБУ.

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Роман Брыль
нацбанкинфляцияучетная ставка
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