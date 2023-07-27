НБУ начал цикл снижения учетной ставки: сократил до 22%
27.07.2023, 14:16
Фото: пресс-служба НБУ
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начало цикла снижения учетной ставки, говорится в сообщении.
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Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноз дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений.
Это важный элемент обеспечения курсовой устойчивости при смягчении валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса.
Снижение учетной ставки на фоне сохранения макрофинансовой стабильности поддержит восстановление экономики, считают в НБУ.
- 15 июля 2023 года НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%. Это помогло снизить цены.
- 26 июня НБУ анонсировал снижение учетной ставки в июле.
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