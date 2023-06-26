НБУ может начать снижение учетной ставки уже в июле
Национальный банк начнет снижать учетную ставку уже в июле или сентябре – такую возможность считают реальной большинство членов Комитета по монетарной политике НБУ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Учетная ставка в Украине остается неизменной на уровне 25% годовых с июня 2022 года.
Трое из 11 членов комитета были готовы снизить учетную ставку уже в июне, но большинство участников последнего заседания высказались против. Они решили, что риски от преждевременного снижения учетной ставки гораздо выше, чем от удержания ее неизменной.
Уже в июле ситуация может измениться.
"Большинство членов Комитета по монетарной политике считают возможным снижение учетной ставки на 1-2 в. п., начиная с июля или сентября. Они согласились, что в случае дальнейшего, более стремительного, чем прогноз, замедления общей и базовой инфляции, соответствующего улучшения ожиданий и сохранения достаточного объема международных резервов НБУ сможет перейти к циклу снижения учетной ставки без риска потери привлекательности гривневых активов", – говорится в сообщении регулятора.
Но если Украина столкнется с новыми вызовами, Национальный банк готов отсрочить это решение.
Учетная ставка – инструмент, которым Нацбанк влияет на инфляцию. НБУ увеличивает ставку для сдерживания цен или снижает повышение экономической активности (более активного кредитования). До войны учетная ставка составляла 10%, а за шесть месяцев до этого — 6%. На таком самом низком уровне за всю историю она держалась с 2020 года. В июне 2022 года из-за войны ставку резко повысили до 25%.
Сильного понижения учетной ставки не будет, предупредил Нацбанк.
Он считает, что потеря привлекательности гривни – слишком сильная угроза для макрофинансовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции, поэтому "учетная ставка в условиях полномасштабной войны должна оставаться положительной в реальном выражении".
Большинство членов комитета ожидают, что к концу года ставка будет составлять 20-21% против нынешних 25%.
- 15 июня НБУ решил сохранить учетную ставку на уровне 25%, несмотря на существенное замедление инфляции. В мае она упала до 15,3%, самого низкого показателя с марта 2022 года.
- Банк международных расчетов (BIS), который еще называют "центробанком для центробанков", призвал к дальнейшему повышению процентных ставок для укрощения инфляции.
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