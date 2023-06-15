Почему Нацбанк не снизил учетную ставку

Национальный банк (НБУ) на своем заседании 15 июня принял решение не снижать учетную ставку. Оставил ее на уровне 25%.

С точки зрения регулятора, это будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции. В комплексе это должно формировать предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения валютных ограничений.

Учетная ставка – это ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов.

Чего достигли повышением ставки

Учетная ставка оставалась неизменной на уровне 25% годовых с 2 июня 2022 года.

Целью "решительного шага" НБУ повысить учетную ставку с 10% до 25% год назад называлась защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке. И как результат – усиление возможности НБУ обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны.

Ожидания НБУ, что правительство и банки отреагируют на изменение учетной ставки повышением ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозитам, начали проявлять себя уже в первый месяц.

Сразу после повышения учетной ставки 7 июня 2022 года Кабмином было принято постановление №659, которое отменяло фиксированную ставку по военным облигациям государственного займа на уровне 11%. В то же время устанавливалась плавающая ставка, приближенная к учетной.

Средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения по сравнению с маем в июне 2022 года выросли на 0,9 процентных пункта и составили 6,6% годовых.

Более существенным выглядел рост процентных ставок по гривневым депозитам для предприятий. По результатам июня 2022 года они выросли с 4,5% до 7,3% годовых.

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В июне 2022 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 21,5% с 18% в мае. В месячном исчислении цены выросли на 3,1%. Поэтому привлекательными ставки по депозитам и ценным бумагам все равно не были.

В настоящее время средняя стоимость 12-месячных депозитов физических лиц в гривне составляет 13,9% годовых, трехмесячных – 12,4% годовых. Процентные ставки по гривневым депозитам для предприятий достигают 13,2% годовых.

Сам НБУ отчитывается о росте объемов срочных вкладов в гривне. В частности, за последний квартал 2023 года рост срочных средств населения в гривне ускорился – до 9,6%.

Для регулятора важно было добиться от банков хотя бы частичного перевода имеющихся на счетах украинцев средств "до востребования" в разряд "срочные депозиты". Иначе в случае форс-мажора система столкнулась бы с резким оттоком средств.

Для этого НБУ повысил с начала 2023 года нормативы обязательного резервирования банками по средствам до востребования и средствам на текущих счетах на 5%.

В целом сумма банковских вкладов украинцев, согласно данным НБУ, превышает 1 трлн грн.

Уровень годовой инфляции, являющийся важным фактором для определения уровня учетной ставки НБУ, согласно данным Госстата, в мае 2023 года снизился до 15,3%. В апреле было 17,9%.

Тогда же, в апреле, НБУ улучшил прогноз инфляции на этот год с 18,7% до 14,8%. По итогам второго квартала полугодия регулятор ожидал ее понижения до 14,5%. Это позволило говорить о снижении учетной ставки уже в 2023 году.

Также, по данным Госслужбы статистики, реальный ВВП в I квартале 2023 года увеличился по сравнению с IV кварталом 2022 года на 2,4%, что выглядит как благоприятная тенденция.

Стоило ли понижать

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко рассказала LIGA.net, что во время недавней встречи с руководством НБУ бизнес получил заверение, что со стороны регулятора не будет промедлений относительно ослабления внедренных ограничений, как только будут иметь место необходимые предпосылки. В частности, понижение учетной ставки, по ее словам, ожидается в IV квартале 2023 года до уровня 21%.

"Бизнес, конечно, будет приветствовать повышение экономической активности и рост возможностей кредитования в связи с этим, а также ослабление соответствующих валютных ограничений. В то же время мы с пониманием относимся к срокам и постепенности внедрения такой либерализации, ведь должна быть обеспечена длительная макроэкономическая стабильность", – говорит Анна Деревянко.

Отметим, ставки по кредитам физическим лицам за последний квартал 2023 года колебались около 30% годовых, по кредитам бизнеса – около 20% годовых.

"Если рассматривать снижение ставки как фактор поддержки банков, чтобы они могли выдавать кредиты и снова зарабатывать, – вряд ли это поможет. Платежеспособность населения и бизнеса пока расти не может из-за продолжающейся войны. Высокий уровень задолженности за прошлые годы тоже никуда не денется. Пока война не закончится, шаги финансового регулятора могут быть лишь формальностью. Фактического эффекта и стимулирования рынка не произойдет", – отмечает в комментарии LIGA.net аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Согласно данным НБУ, в I квартале 2023 года доля неработающих кредитов выросла на 0,7 процентных пункта – до 38,8%. Объем чистых гривневых кредитов субъектам ведения хозяйства снизился на 4,8%. Снижение чистых гривневых кредитов физическим лицам замедлилось до 1,9%.

Платежеспособность и возможность банков выдавать новые кредиты, с точки зрения Максима Орыщака, ограничены общими экономическими условиями, включая военный конфликт. В этой ситуации снижение учетной ставки НБУ, хоть и могло быть рассмотрено как инструмент поддержки банков, решить все финансовые проблемы не в силе.

Подрыв россиянами Каховского водохранилища и связанные с этим риски, по мнению аналитиков, также явились сдерживающим фактором для регулятора.

"НБУ, вероятно, продолжит наблюдать за развитием событий и принимать необходимые меры для обеспечения стабильности и устойчивости финансовой системы Украины", – прогнозирует Максим Орыщак.

Новости о потенциале дальнейшего снижения ставки, по его мнению, могут быть лишь информационными триггерами успокоения населения, что мы находимся на пути финансовой устойчивости.

В то же время ставка в 25% несет за собой очень высокие затраты по депозитным сертификатам. Избыточную ликвидность банков по ставке 23% годовых из-за депозитных сертификатов НБУ начал вознаграждать с 3 июня 2022 года. До конца 2022 года, по подсчетам аналитиков, процентные расходы НБУ составили более 37 млрд грн. Очевидно, что в этом году они значительно выше.

Также в правительстве заговорили о расширении государственной программы кредитования малого и среднего бизнеса 5-7-9%. Есть план предоставлять кредиты по таким ставкам и крупным предприятиям. Предполагается, что проценты будут компенсированы для кредитов с суммарным объемом до 700 млрд грн. Покрывать разницу в ставках также должны деньги из государственного бюджета. Уменьшение учетной ставки НБУ могло бы снизить банковские ставки по кредитам. Следовательно – сэкономить бюджетные средства.

По данным Минфина, за время действия военного положения в Украине в рамках программы 5-7-9% заключен 28 581 кредитный договор на общую сумму 115,5 млрд грн.

Также эффектом от понижения учетной ставки НБУ, очевидно, могло стать понижение ставок доходности ОВГЗ. Бюджетные расходы на уплату процентов стали бы меньше.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что регулятор готов начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем предполагал апрельский макропрогноз, если рост реальной доходности гривневых инструментов и снижение рисков для курсовой устойчивости и дальше будут происходить быстрее, чем ожидалось. "Этому может помочь быстрее прогноза замедления потребительской и базовой инфляции и роста международных резервов, а также лучшая результативность мер по обеспечению привлекательности гривневых инструментов", – отметил он.

Преградой для более быстрого перехода к циклу снижения учетной ставки, с точки зрения НБУ, могут быть новые вызовы для курсовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции в результате российского вторжения.

В общем, реальное стимулирование рынка и повышение платежеспособности требуют широкомасштабных мер и решений, которые входят не только в рамки деятельности финансового регулятора.

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