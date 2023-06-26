НБУ може почати зниження облікової ставки вже в липні

Національний банк почне знижувати облікову ставку вже в липні або вересні – таку можливість вважають реальною більшість членів Комітету з монетарної політики НБУ. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Облікова ставка в Україні залишається незмінною на рівні 25% річних з червня 2022 року.

Троє з 11 членів комітету були готові знизити облікову ставку уже в червні, але більшість учасників останнього засідання висловилися проти. Вони вирішили, що ризики від передчасного зниження облікової ставки є набагато більшими, ніж від утримання її незмінною.

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Уже в липні ситуація може змінитися.

"Більшість членів Комітету з монетарної політики вважають ймовірним зниження облікової ставки на 1-2 в. п., починаючи з липня або вересня. Вони погодилися, що в разі подальшого, стрімкішого за прогноз, сповільнення загальної та базової інфляції, відповідного поліпшення очікувань та збереження достатнього обсягу міжнародних резервів НБУ зможе перейти до циклу зниження облікової ставки без ризику втрати привабливості гривневих активів", – йдеться в повідомленні регулятора.

Але якщо Україна зіткнеться з новими викликами, Національний банк готовий відтермінувати це рішення.

Облікова ставка — інструмент, яким Нацбанк впливає на інфляцію. НБУ збільшує ставку для стримування цін або знижує для підвищення економічної активності (більш активного кредитування). Перед війною облікова ставка становила 10%, а за шість місяців до цього — 6%. На такому найнижчому за всю історію рівні вона трималася з 2020 року. У червні 2022 року через війну ставку різко підвищили до 25%.

Сильного зниження облікової ставки не буде, попередив Нацбанк.

Він вважає, що втрата привабливості гривні – занадто сильна загроза для макрофінансової стійкості та сталого зниження інфляції, тому "облікова ставка в умовах повномасштабної війни має залишатися додатною в реальному вимірі".

Більшість членів комітету очікують, що на кінець року ставка становитиме 20-21% проти нинішніх 25%.