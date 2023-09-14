НБУ знизив облікову ставку

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 22% до 20% з 15 вересня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Подальше уповільнення інфляції та можливість НБУ забезпечувати курсову стійкість дозволяють продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень. Такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створює загроз для макрофінансової стабільності, пояснюють у НБУ.

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Інфляція у річному обчисленні у серпні сповільнилася до 8,6%. Цінова динаміка виявилася кращою, ніж очікував НБУ, насамперед завдяки збільшенню пропозиції харчових продуктів. Хороші врожаї сприяли зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти.

Зниження базової інфляції (до 10% р/р у серпні) було близьким до липневого прогнозу НБУ. Важливу роль в ослабленні фундаментального цінового тиску мали заходи НБУ щодо забезпечення привабливості гривневих активів та стійкості валютного ринку. Вони, зокрема, сприяли подальшому покращенню курсових та інфляційних очікувань.

Загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься, проте потенціал її швидкого уповільнення майже вичерпано, зазначають у НБУ.

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