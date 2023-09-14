НБУ снизил учетную ставку

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22 до 20% с 15 сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Дальнейшее замедление инфляции и возможность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость позволяют продолжить цикл снижения ставки при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений. Такой шаг поддержит восстановление экономики и в то же время не создает угроз для макрофинансовой стабильности, объясняют в НБУ.

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Инфляция в годовом исчислении в августе замедлилась до 8,6%. Ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидал НБУ, прежде всего за счет увеличения предложения продуктов питания. Хорошие урожаи поспособствовали снижению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты.

Снижение базовой инфляции (до 10% г/г в августе) было близко к июльскому прогнозу НБУ. Весомую роль в ослаблении фундаментального ценового давления играли меры НБУ по обеспечению привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка. Они, в частности, способствовали дальнейшему улучшению курсовых и инфляционных ожиданий.

Общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан, указывают в НБУ.

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