НБУ объяснил, почему темп снижения учетной ставки отстает от замедления инфляции

Национальный банк не находится в режиме инфляционного таргетирования, и главной задачей учетной ставки является сохранение курсовой устойчивости. Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил во время пресс-брифинга монетарной политики в ответ на вопросы корреспондента LIGA.net.

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"Если бы Национальный банк руководствовался исключительно параметрами инфляции, то действительно есть все условия для того, чтобы учетная ставка снижалась более быстрыми темпами. Я хочу напомнить, что сейчас мы не находимся в режиме инфляционного таргетирования", – отметил Пышный.

Глава НБУ объяснил, что именно обеспечение курсовой устойчивости сейчас является важным приоритетом регулятора. Для этого Нацбанк снижает ставку постепенно, чтобы поддержать эффективность предыдущих решений и сохранить привлекательность гривневых активов, которая является важным условием для перехода к более гибкому курсообразованию.

"Оценивать уровень учетной ставки важно также с учетом уровня неопределенности и рисков. Хорошо, что те риски, которые мы закладывали в свои прогнозы в начале года, в середине года, не реализовались. Это позволило нам накопить дополнительные международные резервы и позволяет сейчас в некоторой степени смотреть в будущее. Однако мы должны оставаться на такой консервативной позиции до выхода из сценария возможной реализации рисков", – отметил замглавы НБУ Сергей Николайчук.

Он добавил, что реализация рисков на фоне низкой привлекательности гривневых активов и недостаточного объема международных резервов может стоить очень дорого.

Нацбанк с 15 сентября снижает учетную ставку с 22% до 20%. В НБУ отмечают, что такой шаг поддержит восстановление экономики и не создает угроз для макрофинансовой стабильности благодаря сохранению достаточной привлекательности гривневых сбережений.