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Инфляция в Германии замедлилась до самого низкого уровня с начала российской агрессии

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 16:57
Инфляция в Германии замедлилась до самого низкого уровня с начала российской агрессии - Фото
Фото: EPA

В Германии появились первые признаки преодоления высокой инфляции. В сентябре 2023 года она замедлилась до самого низкого уровня с момента полномасштабного нападения России на Украину, свидетельствуют данные германского статистического органа Destatis.

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Индекс потребительских цен, рассчитываемый в соответствии с методологией Евросоюза (HICP), в сентябре замедлился до 4,3% с 6,4% в августе.

Показатель базовой инфляции, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, упал до 4,6% с 5,5% в августе. Цены на продукты продолжают демонстрировать рост выше среднего, увеличившись на 7,5% в годовом выражении, тогда как цены на энергоносители – всего на 1,0%.

Reuters указывает, что значительное замедление инфляции связано с более высокой базой сравнения. "Около одного процентного пункта снижения инфляции связано с тем, что в сентябре прошлого года истек срок единого билета за девять евро и скидки на топливо", – сказал экономист Commerzbank Ральф Солвин. Но даже без этого инфляция в Германии имеет нисходящую тенденцию, потому что ценовая волна в сфере энергетики, продуктов и промышленных товаров слабеет.

Несколько месяцев назад Испания первой из крупных стран Европы смогла вернуть инфляцию до целевого уровня 2%, но сейчас из-за роста цен на энергоносители и горючее инфляция там снова растет. В Германии месячная инфляция остается относительно устойчивой, но годовая динамика снижается.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард во время недавнего выступления в Европейском парламенте сказала, что регулятор еврозоны собирается придерживаться политики ограничительных процентных ставок столько, сколько потребуется для преодоления инфляции и ее возврата до 2%.

На сентябрьском заседании ЕЦБ повысил процентные ставки в десятый раз подряд и обнародовал новые макропрогнозы, согласно которым инфляция опустится до 2% только во втором полугодии 2025 года. В то же время регулятор дал понять, что, вероятно, больше не будет поднимать ставки.

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Андрей Водяный
Германияинфляцияцены
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