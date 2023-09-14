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Потенциал быстрого замедления инфляции почти исчерпан: прогноз Нацбанка насчет цен осенью

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14.09.2023, 15:47
Потенциал быстрого замедления инфляции почти исчерпан: прогноз Нацбанка насчет цен осенью - Фото
Андрей Пышный (Фото: Facebook/Андрій Пишний)

Национальный банк Украины прогнозирует, что инфляция в Украине будет замедляться. Однако не столь быстро, как в последние месяцы. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.

"Общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан", – сказал он.

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По его словам, инфляция в годовом исчислении в августе замедлилась до 8,6%. Ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидал НБУ, прежде всего за счет увеличения предложения продуктов питания. Так, хорошие урожаи поспособствовали снижению цен на крупы, муку, овощи и некоторые фрукты.

"С одной стороны, лучшие урожаи будут ограничивать рост цен и в последующие месяцы. Сохраняться также влияние от фиксации отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. НБУ и дальше будет обеспечивать устойчивость валютного рынка для удержания под контролем курсовых и инфляционных ожиданий. Все это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции ", – сообщил глава НБУ.

С другой стороны, давление на расходы бизнеса будет значительным как из-за потерь, связанных с войной, так и из-за подорожания электроэнергии и горючего.

"Этот фактор может сдерживать замедление инфляции", – добавил Пышный.

Наталия Софиенко
нацбанкинфляцияпрогноз инфляции
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