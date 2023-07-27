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"Экономика оживляется". Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 14:17
Фото: РГК

Национальный банк заявил, что экономика Украины восстанавливается быстрее, чем ожидалось, что позволяет улучшить прогноз роста ВВП на 2023 год – с 2% до 2,9%. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ о пересмотре учетной ставки.

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"Фактические результаты первого квартала оказались лучше, чем предполагал предыдущий макропрогноз. Оживление экономики продолжалось и во втором квартале как в производственных секторах, так и в секторе услуг. Учитывая это, НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году", – заявил регулятор.

В дальнейшем экономический рост должен ускориться, если оправдается базовое предположение прогноза НБУ об окончании активных боевых действий к середине 2024 года.

Важными факторами ускорения экономического роста станут:

→ налаживание морской логистики;
→ прекращение обстрелов инфраструктуры;
→ возвращение беженцев;
→ инвестиции в восстановление;
→ мягкая фискальная политика.

Учитывая это, НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году – на 6,8% (раньше он прогнозировал 4,3% и 6,4% соответственно).

Прогноз инфляции на 2023 год улучшен с 14,8% до 10,6%. Затем она замедлится до 8,5% в 2024 году и 6% в 2025-м (раньше прогнозировалось 9,6% и 6% соответственно).

  • Национальный банк уже во второй раз улучшает свои прогнозы по валовому внутреннему продукту. Изначально НБУ прогнозировал рост на 0,3%, но в апреле улучшил его до 2,0%.
Андрей Водяный
экономикаНБУВВПинфляция
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