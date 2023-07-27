RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Економіка пожвавлюється". Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 14:17
Фото: РГК

Національний банк заявив, що економіка України відновлюється швидше, ніж очікувалося, що дозволяє покращити прогноз зростання ВВП на 2023 рік – з 2% до 2,9%. Про це йдеться у пресрелізі НБУ щодо перегляду облікової ставки.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Фактичні результати першого кварталу виявилися кращими, ніж передбачав попередній макропрогноз. Пожвавлення економіки тривало і в другому кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг. Враховуючи це, НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році", – заявив регулятор.

Надалі економічне зростання має прискоритися, якщо справдиться базове припущення прогнозу НБУ про закінчення активних бойових дій до середини 2024 року.

Важливими факторами прискорення економічного зростання стануть:

→ налагодження морської логістики;
→ припинення обстрілів інфраструктури;
→ повернення біженців;
→ інвестиції у відбудову;
→ м'яка фіскальна політика.

З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році – на 6,8% (раніше він прогнозував 4,3% і 6,4% відповідно).

Прогноз інфляції на 2023 рік покращено з 14,8% до 10,6%. Потім вона сповільниться до 8,5% у 2024 році й 6% у 2025-му (раніше прогнозувалось 9,6% і 6% відповідно).

  • Національний банк уже вдруге покращує свої прогнози щодо валового внутрішнього продукту. Спочатку НБУ прогнозував зростання на 0,3%, але у квітні покращив його до 2,0%.
Андрій Водяний
економікаНБУВВПінфляція
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 