"Економіка пожвавлюється". Нацбанк покращив прогноз зростання ВВП

Національний банк заявив, що економіка України відновлюється швидше, ніж очікувалося, що дозволяє покращити прогноз зростання ВВП на 2023 рік – з 2% до 2,9%. Про це йдеться у пресрелізі НБУ щодо перегляду облікової ставки.

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"Фактичні результати першого кварталу виявилися кращими, ніж передбачав попередній макропрогноз. Пожвавлення економіки тривало і в другому кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг. Враховуючи це, НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році", – заявив регулятор.

Надалі економічне зростання має прискоритися, якщо справдиться базове припущення прогнозу НБУ про закінчення активних бойових дій до середини 2024 року.

Важливими факторами прискорення економічного зростання стануть:

→ налагодження морської логістики;

→ припинення обстрілів інфраструктури;

→ повернення біженців;

→ інвестиції у відбудову;

→ м'яка фіскальна політика.

З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році – на 6,8% (раніше він прогнозував 4,3% і 6,4% відповідно).

Прогноз інфляції на 2023 рік покращено з 14,8% до 10,6%. Потім вона сповільниться до 8,5% у 2024 році й 6% у 2025-му (раніше прогнозувалось 9,6% і 6% відповідно).