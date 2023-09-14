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Потенціал швидкого сповільнення інфляції майже вичерпано: прогноз Нацбанку щодо цін восени

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14.09.2023, 15:47
Потенціал швидкого сповільнення інфляції майже вичерпано: прогноз Нацбанку щодо цін восени - Фото
Андрій Пишний (Фото: Facebook/Андрій Пишний)

Національний банк України прогнозує, що інфляція в України буде уповільнюватися. Однак не так швидко, як в останні місяці. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу.

"Загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься, проте потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано", – сказав він.

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За його словами, інфляція в річному вимірі в серпні сповільнилася до 8,6%. Цінова динаміка виявилася ліпшою, ніж очікував НБУ, передусім за рахунок збільшення пропозиції продуктів харчування. Так, гарні врожаї посприяли зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти.

"З одного боку, кращі врожаї обмежуватимуть зростання цін і в наступні місяці. Зберігатиметься також вплив від фіксації окремих тарифів на житлово-комунальні послуги. НБУ і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку для утримання під контролем курсових та інфляційних очікувань. Усе це сприятиме подальшому зниженню інфляції", – повідомив голова НБУ.

З іншого боку, тиск на витрати бізнесу залишатиметься значним як через втрати, пов’язані з війною, так і через подорожчання електроенергії та пального.

"Цей чинник може стримувати сповільнення інфляції", – додав Пишний.

Наталія Софієнко
Нацбанкінфляціяінфляція в Україні
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