Экономика Германии на шаг ближе к рецессии: падает промышленность и расходы немцев
ВВП Германии сократился на 0,1% в третьем квартале по сравнению в предыдущим кварталом и на 0,8% по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Об этом свидетельствуют данные немецкого статистического ведомства Destatis.
Немецкая экономика скатилась в рецессию по итогам первого квартала 2023 года. Во втором квартале зафиксировано восстановление экономики.
Падение экономики в третьем квартале связано с замедлением промышленного производства и сокращением потребительских расходов.
Высокие процентные ставки ослабили спрос на товары промышленности, ключевом секторе немецкой экономики.
К примеру, химический гигант Lanxess AG объявил, что вынужден сократить 7% сотрудников, а Volkswagen – что удвоит экономию для повышения прибыльности, обращает внимание агентство Bloomberg.
По прогнозам МВФ, Германия станет единственной крупной экономикой, которая закончит год падением (на уровне 0,4%). В 2024 году ожидается восстановление роста до 0,5%.
В Германии надеются, что экономика вернется к росту благодаря увеличению потребительских расходов. Этому должно помочь замедление инфляции и рост заработной платы.
- В сентябре 2023 года инфляция в Германии замедлилась до самого низкого уровня с начала российской агрессии.
- 24 октября в МВФ прогнозировали, что в 2023 году Германия вытеснит Японию из тройки самых крупных экономик мира.
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