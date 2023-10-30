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Экономика Германии на шаг ближе к рецессии: падает промышленность и расходы немцев

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 12:21
Экономика Германии на шаг ближе к рецессии: падает промышленность и расходы немцев - Фото
Фото: depositphotos.com

ВВП Германии сократился на 0,1% в третьем квартале по сравнению в предыдущим кварталом и на 0,8% по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Об этом свидетельствуют данные немецкого статистического ведомства Destatis.

Немецкая экономика скатилась в рецессию по итогам первого квартала 2023 года. Во втором квартале зафиксировано восстановление экономики.  

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Падение экономики в третьем квартале связано с замедлением промышленного производства и сокращением потребительских расходов.

Высокие процентные ставки ослабили спрос на товары промышленности, ключевом секторе немецкой экономики. 

К примеру, химический гигант Lanxess AG объявил, что вынужден сократить 7% сотрудников, а Volkswagen  – что удвоит экономию для повышения прибыльности, обращает внимание агентство Bloomberg. 

По прогнозам МВФ, Германия станет единственной крупной экономикой, которая закончит год падением (на уровне 0,4%). В 2024 году ожидается восстановление роста до 0,5%.

В Германии надеются, что экономика вернется к росту благодаря увеличению потребительских расходов. Этому должно помочь замедление инфляции и рост заработной платы.

Роман Брыль
рецессияВВП Германиипотребительские расходынемецкая промышленность
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