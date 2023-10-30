Экономика Германии на шаг ближе к рецессии: падает промышленность и расходы немцев

ВВП Германии сократился на 0,1% в третьем квартале по сравнению в предыдущим кварталом и на 0,8% по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Об этом свидетельствуют данные немецкого статистического ведомства Destatis.

Немецкая экономика скатилась в рецессию по итогам первого квартала 2023 года. Во втором квартале зафиксировано восстановление экономики.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Падение экономики в третьем квартале связано с замедлением промышленного производства и сокращением потребительских расходов.

Высокие процентные ставки ослабили спрос на товары промышленности, ключевом секторе немецкой экономики.

К примеру, химический гигант Lanxess AG объявил, что вынужден сократить 7% сотрудников, а Volkswagen – что удвоит экономию для повышения прибыльности, обращает внимание агентство Bloomberg.

По прогнозам МВФ, Германия станет единственной крупной экономикой, которая закончит год падением (на уровне 0,4%). В 2024 году ожидается восстановление роста до 0,5%.

В Германии надеются, что экономика вернется к росту благодаря увеличению потребительских расходов. Этому должно помочь замедление инфляции и рост заработной платы.

В сентябре 2023 года инфляция в Германии замедлилась до самого низкого уровня с начала российской агрессии.

24 октября в МВФ прогнозировали, что в 2023 году Германия вытеснит Японию из тройки самых крупных экономик мира.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости