Инфляция в самой большой экономике ЕС упала до 2,3%. Это самый низкий уровень за три года
Инфляция в Германии в марте замедлилась чуть больше, чем ожидалось – до 2,3%, самого низкого уровня с июня 2021 года. Этому способствовало падение цен на энергоносители, показали предварительные данные Федерального статистического управления, передает Reuters.
Аналитики прогнозировали показатель в марте на уровне 2,4%. В феврале потребительская инфляция в Германии составила 2,7%.
Месяц к месяцу цены выросли на 0,6%, обогнав ожидание роста на 0,7%.
Цены на энергоносители в марте 2024 года в ФРГ были на 2,7% ниже, чем в том же месяце годом ранее. Кроме того, это был первый месяц с февраля 2015 года, когда цены на продукты питания упали ниже уровня того же месяца предыдущего года.
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Глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила в марте, что уровень инфляции в еврозоне будет и дальше снижаться, тогда как экономический рост начнет ускоряться в течение года.
Потребители еврозоны снизили свои краткосрочные инфляционные ожидания в феврале, но дальнейшие прогнозы остаются неизменными, показал новый опрос ЕЦБ.
"Сейчас они находятся на самом низком уровне с начала неоправданной войны России против Украины в феврале 2022 года", – говорится в релизе Центробанка ЕС.
Инфляция в Германии по итогам 2023 года замедлилась до 5,9% по сравнению с 6,9% в 2022 году. В прошлом году цены на энергоносители в Германии повысились на 5,3% после значительного роста на 29,7% в 2022 году.
- В начале 2023 года немецкая экономика временно скатилась в рецессию, а со второй половины года снова начала сокращаться. В связи с этим эксперты все чаще стали употреблять фразу "больной человек Европы" в отношении Германии.