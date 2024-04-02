Инфляция в самой большой экономике ЕС упала до 2,3%. Это самый низкий уровень за три года

Инфляция в Германии в марте замедлилась чуть больше, чем ожидалось, – до 2,3%, самого низкого уровня с июня 2021 года

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Инфляция в Германии в марте замедлилась чуть больше, чем ожидалось – до 2,3%, самого низкого уровня с июня 2021 года. Этому способствовало падение цен на энергоносители, показали предварительные данные Федерального статистического управления, передает Reuters.

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Аналитики прогнозировали показатель в марте на уровне 2,4%. В феврале потребительская инфляция в Германии составила 2,7%.

Месяц к месяцу цены выросли на 0,6%, обогнав ожидание роста на 0,7%.

Цены на энергоносители в марте 2024 года в ФРГ были на 2,7% ниже, чем в том же месяце годом ранее. Кроме того, это был первый месяц с февраля 2015 года, когда цены на продукты питания упали ниже уровня того же месяца предыдущего года.

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Глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила в марте, что уровень инфляции в еврозоне будет и дальше снижаться, тогда как экономический рост начнет ускоряться в течение года.

Потребители еврозоны снизили свои краткосрочные инфляционные ожидания в феврале, но дальнейшие прогнозы остаются неизменными, показал новый опрос ЕЦБ.

"Сейчас они находятся на самом низком уровне с начала неоправданной войны России против Украины в феврале 2022 года", – говорится в релизе Центробанка ЕС.

Инфляция в Германии по итогам 2023 года замедлилась до 5,9% по сравнению с 6,9% в 2022 году. В прошлом году цены на энергоносители в Германии повысились на 5,3% после значительного роста на 29,7% в 2022 году.