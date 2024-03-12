У США прискорилась інфляція. Дорожчає бензин та житло
Річна інфляція у США прискорилася до 3,2% у лютому, порівняно з 3,1% у січні. Про це пише CNN із посиланням на дані Міністерства праці.
Різке зростання цін на бензин і зростання вартості житла в сукупності забезпечили 60% щомісячного приросту споживчих цін.
Крім бензину, до числа категорій, де спостерігався найбільший стрибок цін, увійшли одяг для дівчаток (зростання на 6,8%), яйця (5,8%) та тарифи авіакомпаній (3,6%).
Впали ціни на молочні продукти та лікарняні послуги (на 0,6%), фрукти та овочі (0,2%).
У річному обчисленні ціни на харчові продукти сповільнилися до 2,2%, найнижчого рівня з травня 2021 року.
У місячному обчисленні індекс споживчих цін зріс на 0,4% у лютому, що є найшвидшим темпом з вересня минулого року.
Базова інфляція (без урахування цін на харчові продукти та пальне) сповільнилася до 3,8%.
- У січні 2024 року інфляція в ЄС сповільнилася до 3,1%, у єврозоні – до 2,8%.
- Туреччина не впорається з інфляцією. Зростання цін на 15-місячному максимумі.
- У лютому інфляція в Україні сповільнилася до 4,3%.