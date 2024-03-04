Туреччині не вдається впоратися з інфляцією. Зростання цін на 15-місячному максимумі

За рік у Туреччині зросла ціна оренди житла та навчання на 94%, харчових продуктів – на 71%

Фото: depositphotos.com

Річна інфляція в Туреччині прискорилася до 67,1% у лютому з 64,9% у січні, і це найвищий показник зростання цін за останні 15 місяців. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дані турецького статистичного відомства.

Базова інфляція, яка не включає ціни на продукти харчування та енергоносії, прискорилася до 72,9% у лютому.

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Прискорення інфляції йде швидшими темпами, ніж прогнозувалося раніше. Чергове зростання цін пов'язане із підвищенням мінімальної заробітної плати та подорожчанням на 71,1% у річному вираженні харчових продуктів.

Також у Туреччині дорожчають послуги, такі як вартість оренди та навчання — до 94,4%.

Призначений на початку лютого новий голова Центробанку Туреччини Фатіх Карахан заявив, що регулятор не має наміру підвищувати облікову ставку задля уповільнення інфляції. За розрахунками Центробанку інфляція досягне піка 70% у травні, після чого почне поступово сповільнюватися. До кінця 2024 року інфляція очікується на рівні 36%.

Наприкінці січня Центробанк Туреччини востаннє підвищив облікову ставку до 45% і закінчив цикл підвищення ставки, розпочатий у червні минулого року. За пів року ЦБ Туреччини підвищив ключову ставку на 3650 базових пунктів.

Джерело: Bloomberg

У січні інфляція в ЄС сповільнилася до 3,1%, у єврозоні до 2,8%.

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