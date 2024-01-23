Центробанк Туреччини закінчує цикл підвищення облікової ставки. Інфляція піде на спад

У Туреччині впевнені, що інфляція сповільниться з поточних 65% до 36% до кінця року

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Центральний банк Туреччини в четвер, 25 січня, востаннє підвищить облікову ставку до 45%, і на цьому закінчить цикл підвищення ставки, започаткований у червні минулого року для боротьби з високою інфляцією. Про це пише видання Daily Sabbah з посиланням на опитування аналітиків, проведене агентствами Reuters та Anadolu.

За пів року ЦБ Туреччини підвищив ключову ставку на 3400 базисних пунктів до поточних 42,5%.

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Після переобрання Реджепа Ердогана президентом країни у травні 2023 року, Центробанк відмовився від багаторічної практики зниження облікової ставки. Нове керівництво ЦБ перейшло до посилення монетарної політики, щоб стримати інфляцію, скоротити торговельний дефіцит, збільшити іноземні інвестиції, відновити валютні резерви та стабілізувати національну валюту.

"Ми очікуємо, що облікові ставки досягнуть піку на рівні 45%, водночас зниження ставок, як очікується, розпочнеться лише у 2025 році", – цитує видання заяву аналітиків банку UniCredit.

На початку січня голова Центробанку Хафізе Еркан, заявила, що розраховує "якнайшвидше завершити цикл посилення" і що політика ЦБ "значно близька до рівня, необхідного для встановлення курсу дефляції".

У грудні 2023 року рівень інфляції у Туреччині становив 65%. За прогнозами Центробанку, у травні інфляція прискориться до 70-75%, після чого почнеться сповільнення до 36% на кінець 2024 року. У 2025 році інфляція сповільниться до 26% та до 18% до кінця 2026 року.

30 листопада 2023 золотовалютні резерви Туреччини зросли до історичного максимуму.

27 грудня Туреччина збільшила мінімальну заробітну плату на 49%.

11 січня 2024 року курс ліри у Туреччині оновив історичний мінімум – уже 30 за долар.

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