Туреччина підвищила мінімальну заробітну плату на 49% – причина

Щомісячна мінімальна заробітна плата в країні становитиме 17 002 турецьких ліри ($578,31) у 2024 році.

Фото: EPA

Щомісячна мінімальна заробітна плата в Туреччині складе 17 002 турецьких ліри ($578,31) у 2024 році, заявив у середу міністр праці Ведат Ісіхан. Це на 49% більше встановленого в липні 2023 року рівня та на 100% вище, ніж у січні, пише Reuters.

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"Ми виконали свою обіцянку не допустити, щоби наші працівники були розчавлені інфляцією", – цитує турецького міністра агентство Bloomberg.

Зростання мінімальної зарплати пов'язане із прагненням влади знизити навантаження на вартість життя перед місцевими виборами у травні. Інфляція у Туреччині найближчими місяцями може перевищити 70%.

У листопаді річний рівень інфляції у країні піднявся до 61,98%.

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Інфляція різко зросла після валютної кризи наприкінці 2021 року і досягла 24-річного піка 85,51% у жовтні 2022 року. Цього року ліра втратила близько 35% своєї вартості.

Для порівняння: в Україні 2024 року двічі підвищуватимуть мінімальну зарплату. З 1 січня її розмір зросте із встановлених у жовтні 2022 року 6700 грн до 7100 грн (менше за $188). Друге підвищення відбудеться 1 квітня до 8000 грн (менше за $211 за поточним курсом).

Споживча інфляція у річному вираженні (порівнюючи з аналогічним місяцем минулого року) в Україні у листопаді 2023 року сповільнилася до 5,1% після 5,3% у жовтні. Це найнижчий показник із грудня 2020 року.

Падіння вартості турецької валюти посилилося після переобрання Реджепа Ердогана президентом країни.

22 червня Центробанк Туреччини підвищив ключову ставку із 8,5% до 15% річних. Це було перше підвищення ставки у Туреччині з 2021 року. Після цього ліра за день втратила 2,8% від вартості, опустившись до 24,9 ліри за долар.

20 липня Центробанк Туреччини підвищив процентну ставку з 15% до 17,5%.