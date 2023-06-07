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Найсильніше падіння за півтора року. Ліра стрімко дешевшає після перемоги Ердогана

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 14:53
Найсильніше падіння за півтора року. Ліра стрімко дешевшає після перемоги Ердогана - Фото
Фото: depositphotos.com

Турецька ліра у середу обвалилася на 7%, що стало найбільшим падінням з листопада 2021 року. Її курс оновив історичний мінімум, подолавши позначку 23 TYR/USD.

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З початку року турецька валюта стала дешевшою вже на 19%, вказує CNN.

На минулих вихідних президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган змінив уряд, призначивши новим міністром фінансів Мехмета Шимшека, який користується авторитетом в іноземних інвесторів. Шимшек заявив, що економічна політика Туреччини має повернутися до "раціональних" основ.

Ринки очікують, що наступним кроком може стати відставка голови центрального банку Туреччини Сахапа Кавчіоглу, прихильника неортодоксального підходу до кредитно-грошової політики – з низькими процентними ставками, валютними обмеженнями та високою інфляцією.

Під тиском Ердогана, який називає себе ворогом відсоткових ставок, центральний банк Туреччини знизив базову ставку з 19% до 8,5%. Це спровокувало валютну кризу та прискорило інфляцію до 24-річного максимуму понад 85% у 2022 році.

Повернення Шимшека, який уже був міністром фінансів у 2009-2015 роках, може означати відмову від політики зниження ставок та відмову від штучної підтримки курсу ліри.

Це призведе до знецінення ліри, але поступово покращить ринкові умови та зупинить скорочення резервів центрального банку.

Андрій Водяний
туреччинакурс валюттурецька ліра
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