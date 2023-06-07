Самое сильное падение за полтора года. Лира стремительно дешевеет после победы Эрдогана

Турецкая лира в среду обвалилась на 7%, что стало самым большим падением с ноября 2021 года. Ее курс обновил исторический минимум, преодолев отметку 23 TYR/USD.

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С начала года турецкая валюта стала дешевле уже на 19%, указывает CNN

В минувшие выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил правительство, назначив новым министром финансов Мехмета Шимшека, пользующегося авторитетом у иностранных инвесторов. Шимшек заявил, что экономическая политика Турции должна вернуться к "рациональным" основам.

Рынки ожидают, что следующим шагом может стать отставка главы центрального банка Турции Сахапа Кавчиоглу, сторонника неортодоксального подхода к кредитно-денежной политике – с низкими процентными ставками, валютными ограничениями и высокой инфляцией.

Под давлением Эрдогана, называющего себя врагом процентных ставок, центральный банк Турции снизил базовую ставку с 19% до 8,5%. Это спровоцировало валютный кризис и ускорило инфляцию до 24-летнего максимума более 85% в 2022 году.

Возвращение Шимшека, уже бывшего министра финансов в 2009-2015 годах, может означать отказ от политики снижения ставок и отказ от искусственной поддержки курса лиры.

Это приведет к обесцениванию лиры, но постепенно улучшит рыночные условия и остановит сокращение резервов центрального банка.