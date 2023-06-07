UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Самое сильное падение за полтора года. Лира стремительно дешевеет после победы Эрдогана

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 14:53
Самое сильное падение за полтора года. Лира стремительно дешевеет после победы Эрдогана - Фото
Фото: depositphotos.com

Турецкая лира в среду обвалилась на 7%, что стало самым большим падением с ноября 2021 года. Ее курс обновил исторический минимум, преодолев отметку 23 TYR/USD.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
С начала года турецкая валюта стала дешевле уже на 19%, указывает CNN.

В минувшие выходные президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил правительство, назначив новым министром финансов Мехмета Шимшека, пользующегося авторитетом у иностранных инвесторов. Шимшек заявил, что экономическая политика Турции должна вернуться к "рациональным" основам.

Рынки ожидают, что следующим шагом может стать отставка главы центрального банка Турции Сахапа Кавчиоглу, сторонника неортодоксального подхода к кредитно-денежной политике – с низкими процентными ставками, валютными ограничениями и высокой инфляцией.

Под давлением Эрдогана, называющего себя врагом процентных ставок, центральный банк Турции снизил базовую ставку с 19% до 8,5%. Это спровоцировало валютный кризис и ускорило инфляцию до 24-летнего максимума более 85% в 2022 году.

Возвращение Шимшека, уже бывшего министра финансов в 2009-2015 годах, может означать отказ от политики снижения ставок и отказ от искусственной поддержки курса лиры.

Это приведет к обесцениванию лиры, но постепенно улучшит рыночные условия и остановит сокращение резервов центрального банка.

Андрей Водяный
курс валютТурциятурецкая лира
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 