Турция повысила минимальную заработную плату на 49% – причина

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Ежемесячная минимальная заработная плата в Турции составит 17 002 турецких лиры ($578,31) в 2024 году, заявил в среду министр труда Ведат Исихан. Это на 49% больше установленного в июле 2023 года уровня и на 100% выше, чем в январе, пишет Reuters.

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"Мы выполнили свое обещание не допустить, чтобы наши работники были раздавлены инфляцией", – цитирует турецкого министра агентство Вloomberg.

Рост минимальной зарплаты связан со стремлением властей снизить нагрузку на стоимость жизни перед местными выборами в мае. Инфляция в Турции в ближайшие месяцы может превысить 70%.

В ноябре годовой уровень инфляции в стране поднялся до 61,98%.

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Инфляция резко возросла после валютного кризиса в конце 2021 года и достигла 24-летнего пика в 85,51% в октябре 2022 года. В этом году лира потеряла около 35% своей стоимости.

Для сравнения: в Украине 2024 году будут дважды повышать минимальную зарплату. С 1 января ее размер вырастет с установленных в октябре 2022 года 6700 грн до 7100 грн (менее $188). Второе повышение состоится 1 апреля до 8000 грн (менее $211 по текущему курсу).

Потребительская инфляция в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) в Украине в ноябре 2023 года замедлилась до 5,1% после 5,3% в октябре. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

Падение стоимости турецкой валюты усилилось после переизбрания Реджепа Эрдогана президентом страны.

22 июня Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5% до 15% годовых. Это было первое повышение ставки в Турции с 2021 года. После этого лира за день потеряла 2,8% стоимости, опустившись до 24,9 лиры за доллар.

20 июля Центробанк Турции повысил процентную ставку с 15% до 17,5%.