Темпы инфляции в Украине упали. Сильнее всего в ноябре подорожали овощи
В ноябре 2023 года потребительская инфляция в Украине в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) замедлилась до 5,1% после 5,3% в октябре, сообщила Государственная служба статистики. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
По информации Госстата, по отношению к октябрю инфляция составила 0,5%, а с начала года – 4,4%.
На потребительском рынке в ноябре больше всего выросли цены на овощи – 13,2%, тогда как, например, сахар подешевел на 4,3%. Одежда и обувь подешевели на 3,0%.
- В сентябре НБУ говорил, что потенциал быстрого замедления инфляции почти исчерпан, но после этого улучшил ее прогноз. Он предполагал, что инфляция в 2023 году замедлится до 5,8%, в 2024 году ускорится до 9,8%, а в 2025 снова замедлится до 6%.
- Минэкономики указывает, что темп роста цен с начала года сейчас соответствует наиболее спокойным по отношению к инфляции годам мирного времени, а в годовом измерении (5,3%) фактически достиг самого низкого уровня за последние три года.