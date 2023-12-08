Темпы инфляции в Украине упали. Сильнее всего в ноябре подорожали овощи

Госстат: потребительская инфляция в ноябре составила 5,1% в годовом выражении и 0,5% в месячном

Фото: EPA / Олег Петрасюк

В ноябре 2023 года потребительская инфляция в Украине в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) замедлилась до 5,1% после 5,3% в октябре, сообщила Государственная служба статистики. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

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По информации Госстата, по отношению к октябрю инфляция составила 0,5%, а с начала года – 4,4%.

График: Госстат

На потребительском рынке в ноябре больше всего выросли цены на овощи – 13,2%, тогда как, например, сахар подешевел на 4,3%. Одежда и обувь подешевели на 3,0%.

Инфографика: Госстат