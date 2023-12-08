Темпи інфляції в Україні впали. Найсильніше у листопаді подорожчали овочі
У листопаді 2023 року споживча інфляція в Україні в річному вираженні (у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року) сповільнилась до 5,1% після 5,3% у жовтні, повідомила Державна служба статистики. Це найнижчий показник з грудня 2020 року.
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За інформацією Держстату, проти жовтня інфляція становила 0,5%, а від початку року – 4,4%.
На споживчому ринку в листопаді найбільше зросли ціни на овочі – 13,2%, тоді як, наприклад, цукор, подешевшав на 4,3%. Одяг і взуття подешевшали на 3,0%.
- У вересні НБУ казав, що потенціал швидкого сповільнення інфляції майже вичерпано, але після цього покращив її прогноз. Він припускав, що інфляція у 2023 році сповільниться до 5,8%, у 2024 році прискориться до 9,8%, а у 2025-му знову сповільниться до 6%.
- Мінекономіки вказує, що темп зростання цін з початку року зараз відповідає найспокійнішим щодо інфляції рокам мирного часу, а в річному вимірі (5,3%) фактично досяг найнижчого рівня за останні три роки.