Темпи інфляції в Україні впали. Найсильніше у листопаді подорожчали овочі

Держстат: споживча інфляція у листопаді становила 5,1% в річному вираженні та 0,5% в місячному

Фото: EPA / Олег Петрасюк

У листопаді 2023 року споживча інфляція в Україні в річному вираженні (у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року) сповільнилась до 5,1% після 5,3% у жовтні, повідомила Державна служба статистики. Це найнижчий показник з грудня 2020 року.

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За інформацією Держстату, проти жовтня інфляція становила 0,5%, а від початку року – 4,4%.

Графік: Держстат

На споживчому ринку в листопаді найбільше зросли ціни на овочі – 13,2%, тоді як, наприклад, цукор, подешевшав на 4,3%. Одяг і взуття подешевшали на 3,0%.

Інфографіка: Держстат