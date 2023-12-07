Інфляція залишатиметься стриманою – прогноз Мінекономіки

Різкі зміни на споживчому ринку не повинні відбутися, прогнозують в Мінекономіки

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Стабілізація загальної економічної ситуації із певними ознаками відновлення активності та здатністю бізнесу швидко пристосовуватися в умовах війни фактично унеможливлює різкі зміни на споживчому ринку. Про це йдеться в Огляді інфляції Мінекономіки.

Контроль за ситуацією на ринку з боку держави (зокрема через утримання тарифів на житловокомунальні послуги для населення) убезпечує споживачів від впливу значної кількості загроз, які під час війни потенційно могли б підірвати соціальний спокій з напряму динаміки цін, зазначають у відомстві.

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У жовтні очікувано прискорилося зростання цін – за даними Держстату, до 0,8% (після 0,5% у попередньому місяці).

В огляді зазначається, що загалом темп зростання цін з початку року (3,8%) відповідає найбільш спокійним щодо інфляції рокам мирного часу, а в річному вимірі (5,3%) фактично досяг найнижчого рівня за останні три роки. Попереднього разу нижчою за це значення інфляція була в грудні 2020 року, коли річний показник становив 5%.

"Жовтневе зростання цін є результатом: по-перше, очікуваного завершення цьогорічного сезону продовольчої дефляції – ціни на харчові продукти, уперше після зниження три місяці поспіль, відновили своє зростання; по-друге, продовження подорожчання енергоносіїв", – вважають у Мінекономіки.

За даними відомства, головними причинами низької інфляції цьогоріч залишається відсутність вагомих чинників істотного стимулювання споживчого попиту, навіть попри певне його зростання, і загалом стабільна пропозиція товарів та послуг за практичної незмінності головних умов формування споживчих цін.

"До кінця року, у разі відсутності форс-мажорних обставин, вочевидь, уже навряд чи зміниться тренд щодо стриманої інфляції із незначним її зростанням упродовж останніх місяців. Інерційний потенціал вагомих чинників впливу, таких як динаміка обмінного курсу гривні, обсяги пропозиції товарів та послуг, а також динаміка споживчого попиту, що склалася, зумовлюватимуть низьку волатильність цін, а відтак і стриману інфляцію загалом", – йдеться в огляді.

НБУ не виключає, що зможе повернутися до інфляційного таргетування ще до кінця війни.