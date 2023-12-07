Инфляция будет оставаться сдержанной – прогноз Минэкономики

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Стабилизация общей экономической ситуации с определенными признаками возобновления активности и способностью бизнеса быстро приспосабливаться в условиях войны фактически делает невозможным резкие изменения на потребительском рынке. Об этом говорится в обзоре инфляции Минэкономики.

Контроль за ситуацией на рынке со стороны государства (в т.ч. из-за удержания тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения) ограничивает потребителей от влияния значительного количества угроз, которые во время войны потенциально могли бы подорвать социальное спокойствие по направлению динамики цен, отмечают в ведомстве.

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В октябре ожидаемо ускорился рост цен – по данным Госстата до 0,8% (после 0,5% в предыдущем месяце).

В обзоре отмечается, что в целом темп роста цен с начала года (3,8%) соответствует наиболее спокойным по отношению к инфляции годам мирного времени, а в годовом измерении (5,3%) фактически достиг самого низкого уровня за последние три года. В предыдущий раз ниже этого значения инфляция была в декабре 2020 года, когда годовой показатель составил 5%.

"Октябрьский рост цен является результатом: во-первых, ожидаемого завершения сезона продовольственной дефляции – цены на продукты питания, впервые после снижения три месяца подряд, возобновили свой рост; во-вторых, продолжение подорожания энергоносителей", – считают в Минэкономики.

По данным ведомства, главными причинами низкой инфляции в этом году остается отсутствие весомых факторов существенного стимулирования потребительского спроса, даже несмотря на определенный его рост, и в целом стабильное предложение товаров и услуг при практической неизменности основных условий формирования потребительских цен.

"До конца года, в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств, очевидно, уже вряд ли изменится тренд по сдержанной инфляции с незначительным ее ростом в последние месяцы. Инерционный потенциал весомых факторов влияния, таких как динамика обменного курса гривни, объемы предложения товаров и услуг, а также динамика потребительского спроса, которая сложилась, будут обуславливать низкую волатильность цен, а затем и сдержанную инфляцию в целом", – говорится в обзоре.

НБУ не исключает, что сможет вернуться к инфляционному таргетированию еще до конца войны.