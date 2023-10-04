НБУ о возможности возврата к фиксации курса: В базовом сценарии – не рассматривается

Повторное введение фиксированного курса при базовом сценарии не рассматривается, сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes в среду.

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"О возврате к фиксированному обменному курсу речь сейчас не идет. Мы продолжаем действовать в условиях значительного фокуса на курсовой устойчивости, мы сглаживаем валютные колебания, и если смотреть с такой точки зрения, статистически официальный курс не сильно отличается от того уровня, на котором он был зафиксирован", – сказал он.

С 3 октября НБУ начал новую курсовую политику, которую он назвал управляемой гибкостью.

Ее цель – усилить устойчивость экономики и валютного рынка, способствовать их адаптации к внутренним и внешним шокам и уменьшить риски накопления валютных дисбалансов, к которым может привести длительное удержание фиксированного курса.

Пока что на официальный курс гривни это почти не повлияло. В первый день она подешевела к доллару всего на две копейки.

Отказ от фиксированного курса – один из шагов в рамках официальной стратегии НБУ по возвращению к нормальной работе рынка.

Она также предусматривает постепенное возвращение к инфляционному таргетированию. Николайчук не исключает, что, как и в случае с курсом, его начнут еще до конца войны.

"По поводу возвращения к инфляционному таргетированию не устанавливаем какие-либо конкретные временные рамки. Будем ориентироваться на условия. И, конечно, что окончание войны могло бы нам существенно облегчить создание таких условий. Но полностью исключать, что мы сможем вернуться к инфляционному таргетированию даже до окончания войны, я бы не стал", — сказал он.