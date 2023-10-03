Новости | НБУ возобновил публикацию курса гривны на межбанке. От него зависит официальный курс
Национальный банк Украины во вторник, 3 октября, впервые с 23 февраля 2022 года опубликовал справочное значение курса гривны к доллару США, отражающее стоимость сделок на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12 часов дня.
Во вторник, 3 октября, он составляет 36,5744 грн/$.
23 февраля 2022, когда этот индикатор публиковался в последний раз, он составлял 29,15 грн/$.
Справочное значение публикуется в целях предоставления субъектам валютного рынка Украины оперативного индикатора курса гривны к доллару, но курс на межбанке также используется Нацбанком для расчета официального курса.
С 3 октября НБУ решил отказаться от фиксированного курса гривни и перейти к управляемой гибкости курса.
Официальный курс в режиме управляемой гибкости будет определяться операциями на межбанковском валютном рынке.
Последние полтора года официальный курс устанавливался директивно Национальным банком в соответствии с постановлением о работе банковской системы в период введения военного положения.
НБУ обещал, что будет контролировать ситуацию на межбанковском валютном рынке и будет на постоянной основе компенсировать структурный дефицит иностранной валюты. Благодаря компенсации структурного дефицита курс на межбанковском рынке сможет как расти, так и снижаться, реагируя на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке.
Национальный банк не намерен допускать ни значительного ослабления гривни, ни ее существенного укрепления.
- Фиксированный курс гривны к доллару в Украине действовал с 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения.
- Сначала он был установлен на уровне 29,25 грн/$, а 21 июля 2022 года НБУ девальвировал гривню, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$.
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