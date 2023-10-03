Національний банк України у вівторок, 3 жовтня, вперше з 23 лютого 2022 року опублікував довідкове значення курсу гривні до долара США, який відображає вартість угод на міжбанківському валютному ринку станом на 12 годину дня.

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У вівторок, 3 жовтня, він становить 36,5744 грн/$.

23 лютого 2022 року, коли цей індикатор публікувався востаннє, він становив 29,15 грн/$.

Довідкове значення публікується з метою надання суб'єктам валютного ринку України оперативного індикатора курсу гривні до долара, але курс на міжбанку також використовується Нацбанком для розрахунку офіційного курсу.

З 3 жовтня НБУ вирішив відмовитися від фіксованого курсу гривні та перейти до керованої гнучкості курсу.

Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку.

Останні півтора року офіційний курс встановлювався директивно Національним банком відповідно до постанови про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану.

НБУ обіцяв, що контролюватиме ситуацію на міжбанківському валютному ринку та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти. Завдяки компенсуванню структурного дефіциту курс на міжбанківському ринку зможе як зростати, так знижуватися, реагуючи на зміни в балансі попиту та пропозиції на валютному ринку.

Національний банк не збирається допускати ні значного послаблення гривні, ні її суттєвого зміцнення.