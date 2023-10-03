НБУ изменил официальный курс гривни впервые с июля 2022 года

На 4 октября Нацбанк зафиксировал курс гривни по отношению к доллару на уровне 36,5901. То есть гривня подешевела на 2 копейки. По отношению к евро национальная валюта подорожала на 19 копеек.

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Фиксированный курс гривни к доллару в Украине действовал с 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения.

Сначала он был установлен на уровне 29,25 грн/$, а 21 июля 2022 г. НБУ девальвировал гривню, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$.