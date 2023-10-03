НБУ змінив офіційний курс гривні вперше з липня 2022 року

Фіксований курс гривні до долара в Україні діяв з 24 лютого 2022 року через російське вторгнення.

Спочатку він був встановлений на рівні 29,25 грн/$, а 21 липня 2022 року НБУ девальвував гривню, підвищивши офіційний курс долара на 25% – до 36,6 грн/$.