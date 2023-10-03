НБУ змінив офіційний курс гривні вперше з липня 2022 року
03.10.2023, 16:00
Фото: depositphotos.com
На 4 жовтня Нацбанк зафіксував курс гривні відносно долара на рівні 36,5901. Тобто гривня подешевшала на 2 копійки. Стосовно євро національна валюта подорожчала на 19 копійок.
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Фіксований курс гривні до долара в Україні діяв з 24 лютого 2022 року через російське вторгнення.
Спочатку він був встановлений на рівні 29,25 грн/$, а 21 липня 2022 року НБУ девальвував гривню, підвищивши офіційний курс долара на 25% – до 36,6 грн/$.
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