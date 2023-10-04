НБУ про можливість повернення до фіксації курсу: За базового сценарію – не розглядається
Повторне запровадження фіксованого курсу за базового сценарію не розглядається, сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Forbes у середу.
"Про повернення до фіксованого обмінного курсу мова зараз не йде. Ми продовжуємо діяти в умовах значного фокуса на курсовій стійкості, ми згладжуємо валютні коливання, і якщо дивитися з такої точки зору, статистично офіційний курс не сильно відрізняється від того рівня, на якому він був зафіксований", – сказав він.
З 3 жовтня НБУ розпочав нову курсову політику, яку він назвав керованою гнучкістю.
Її мета – посилити стійкість економіки й валютного ринку, сприяти їх адаптації до внутрішніх і зовнішніх шоків та зменшити ризики накопичення валютних дисбалансів, до яких може призвести тривале утримання фіксованого курсу.
Поки що на офіційний курс гривні це майже не вплинуло. У перший день вона подешевшала до долара всього на дві копійки.
Відмова від фіксованого курсу – один із кроків у рамках офіційної стратегії НБУ з повернення до нормальної роботи ринку.
Вона також передбачає поступове повернення до інфляційного таргетування. Ніколайчук не виключає, що, як і у випадку з курсом, його почнуть ще до кінця війни.
"По поверненню до інфляційного таргетування не встановлюємо якісь конкретні часові рамки. Будемо орієнтуватися на умови. І звісно, що закінчення війни могло б нам суттєво полегшити створення таких умов. Але повністю виключати, що ми зможемо повернутися до інфляційного таргетування навіть до закінчення війни, я б не став", – сказав він.
- З 24 лютого 2022 року в Україні через російське вторгнення діяв фіксований курс гривні до долара.
- Спочатку він був встановлений на рівні 29,25 грн/$, а 21 липня 2022 року НБУ девальвував гривню, підвищивши офіційний курс долара на 25% – до 36,6 грн/$.
- З 3 жовтня Нацбанк почав впроваджувати режим керованої гнучкості курсу. В рамках нової валютної політики НБУ відновив публікацію курсу гривні на міжбанку та вперше за 14 місяців змінив офіційний курс.
Коментарі