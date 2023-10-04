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НБУ про можливість повернення до фіксації курсу: За базового сценарію – не розглядається

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04.10.2023, 13:13
НБУ про можливість повернення до фіксації курсу: За базового сценарію – не розглядається - Фото
Фото: НБУ

Повторне запровадження фіксованого курсу за базового сценарію не розглядається, сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Forbes у середу.

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"Про повернення до фіксованого обмінного курсу мова зараз не йде. Ми продовжуємо діяти в умовах значного фокуса на курсовій стійкості, ми згладжуємо валютні коливання, і якщо дивитися з такої точки зору, статистично офіційний курс не сильно відрізняється від того рівня, на якому він був зафіксований", – сказав він.

З 3 жовтня НБУ розпочав нову курсову політику, яку він назвав керованою гнучкістю.

Її мета – посилити стійкість економіки й валютного ринку, сприяти їх адаптації до внутрішніх і зовнішніх шоків та зменшити ризики накопичення валютних дисбалансів, до яких може призвести тривале утримання фіксованого курсу.

Поки що на офіційний курс гривні це майже не вплинуло. У перший день вона подешевшала до долара всього на дві копійки.

Відмова від фіксованого курсу – один із кроків у рамках офіційної стратегії НБУ з повернення до нормальної роботи ринку.

Вона також передбачає поступове повернення до інфляційного таргетування. Ніколайчук не виключає, що, як і у випадку з курсом, його почнуть ще до кінця війни.

"По поверненню до інфляційного таргетування не встановлюємо якісь конкретні часові рамки. Будемо орієнтуватися на умови. І звісно, що закінчення війни могло б нам суттєво полегшити створення таких умов. Але повністю виключати, що ми зможемо повернутися до інфляційного таргетування навіть до закінчення війни, я б не став", – сказав він.

Андрій Водяний
курс гривніНБУСергій Ніколайчук
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