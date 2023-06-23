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Турецкая лира обвалилась до нового минимума после резкой смены политики Центробанка

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 13:29
Турецкая лира обвалилась до нового минимума после резкой смены политики Центробанка - Фото
Фото: depositphotos.com

Турецкая лира за день потеряла 2,8% стоимости, опустившись до 24,9 лиры за $1. Обвал произошел после того, как Центральный банк страны резко изменил монетарную политику и повысил базовую учетную ставку сразу с 8,5% до 15%. Об этом пишет агентство Reuters.  

На межбанковских торгах в четверг, 22 июня, лира опускалась до 25,59 за $1, и на момент закрытия стоимость турецкой валюты все еще оставалась на 1,3% ниже рекордно низкого уровня, зафиксированного в феврале 2015 года. 

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С начала года лира обесценилась по отношению к доллару на 27%. Падение стоимости турецкой валюты усилилось после переизбрания Реджепа Эрдогана президентом страны. 

Очередной виток падения лиры спровоцировал министр финансов страны Мехмет Симсек, выступивший за режим свободно плавающего валютного курса. "Основы политики на принципах рыночной экономики, режима свободного обмена иностранной валюты и открытой экономики, обеспечат значительный приток капитала в Турцию", — написал Симсек в Twitter.  

В агентстве Bloomberg также связывают резкое падение лиры с разочарованием инвесторов в недостаточно агрессивной новой политике по повышению ставок. Ожидалось, что Центробанк повысит ставку сразу до 21%.  

По заявлению нового главы Центробанка Турции Хафизе Эркан, регулятор и в дальнейшем намерен повышать учетную ставку до тех пор, пока не удастся стабилизировать инфляцию. 

Согласно государственной статистике, годовой уровень инфляции в стране за май составил  39,59%. В октябре прошлого года уровень инфляции в Турции составлял 85,51%. 

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Роман Брыль
Турцияцентробанктурецкая лираобвал валюты
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