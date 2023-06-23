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Турецька ліра впала до нового мінімуму після різкої зміни політики Центробанку

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 13:29
Турецька ліра впала до нового мінімуму після різкої зміни політики Центробанку - Фото
Фото: depositphotos.com

Турецька ліра за день втратила 2,8%  вартості, опустившись до 24,9 ліри за $1. Обвал стався після того, як Центральний банк країни різко змінив монетарну політику та підвищив базову облікову ставку одразу з 8,5% до 15%. Про це пише агентство Reuters.

На міжбанківських торгах у четвер, 22 червня, ліра опускалася до 25,59 за $1, і на момент закриття вартість турецької валюти все ще залишалася на 1,3% нижче за рекордно низький рівень, зафіксований в лютому 2015 року.

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З початку року ліра знецінилася щодо долара на 27%. Падіння вартості турецької валюти посилилося після переобрання Реджепа Ердогана президентом країни.

Черговий виток падіння ліри спровокував міністр фінансів країни Мехмет Сімсек, який виступив за режим вільно плаваючого валютного курсу. "Основи політики на принципах ринкової економіки, режиму вільного обміну іноземної валюти та відкритої економіки забезпечать значний приплив капіталу до Туреччини", – написав Сімсек у Twitter.

В агентстві Bloomberg також пов'язують різке падіння ліри з розчаруванням інвесторів у недостатньо агресивній новій політиці підвищення ставок. Очікувалося, що Центробанк підвищить ставку одразу до 21%.

За заявою нової голови Центробанку Туреччини Хафізе Еркан, регулятор і надалі має намір підвищувати облікову ставку доти, доки не вдасться стабілізувати інфляцію.

Згідно з державною статистикою, річний рівень інфляції в країні за травень становив 39,59%. У жовтні минулого року рівень інфляції у Туреччині становив 85,51%.

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Роман Бриль
туреччинатурецька лірацентробанкобвал валюти
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