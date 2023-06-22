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У Туреччині розворот в монетарній політиці – ставку підвищили з 8,5% до 15%

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22.06.2023, 14:50
У Туреччині розворот в монетарній політиці – ставку підвищили з 8,5% до 15% - Фото
Фото: EPA

Центральний банк Туреччини на першому після призначення нового голови засіданні з питань монетарної політики у четвер, 22 червня, підвищив відсоткову ставку з 8,5% до 15%. Про це повідомляється на сайті турецького регулятора.

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На початку червня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звільнив з посади голови Центробанку Шахапа Кавджіоглу – прихильника політики низьких відсоткових ставок, який із 2021 року знизив базову ставку з 19% до 8,5%. Замість нього керівницею Центробанку Туреччини стала Хафізе Еркан, яка раніше обіймала керівні посади в американських банках Goldman Sachs та First Republic.

На ринку сприйняли це як сигнал до відмови від політики низьких ставок, але перше підвищення ставки виявилось не таким значним, як очікувалось. Bloomberg вказує, що консенсус був вище 20%.

У заяві Центробанку Туреччини вказано, що він посилюватиме монетарну політику поступово – за потреби.

  • Попередній неортодоксальний підхід Туреччини до кредитно-грошової політики – з низькими процентними ставками – призвів до валютної кризи та прискорив інфляцію до 24-річного максимуму: понад 85% у 2022 році.
  • Після перемоги на виборах президента у травні Ердоган почав змінювати економічну команду, призначивши нового міністра фінансів та нового голову Центробанку.
Андрій Водяний

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