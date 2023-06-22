У Туреччині розворот в монетарній політиці – ставку підвищили з 8,5% до 15%

Центральний банк Туреччини на першому після призначення нового голови засіданні з питань монетарної політики у четвер, 22 червня, підвищив відсоткову ставку з 8,5% до 15%. Про це повідомляється на сайті турецького регулятора.

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На початку червня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звільнив з посади голови Центробанку Шахапа Кавджіоглу – прихильника політики низьких відсоткових ставок, який із 2021 року знизив базову ставку з 19% до 8,5%. Замість нього керівницею Центробанку Туреччини стала Хафізе Еркан, яка раніше обіймала керівні посади в американських банках Goldman Sachs та First Republic.

На ринку сприйняли це як сигнал до відмови від політики низьких ставок, але перше підвищення ставки виявилось не таким значним, як очікувалось. Bloomberg вказує, що консенсус був вище 20%.

У заяві Центробанку Туреччини вказано, що він посилюватиме монетарну політику поступово – за потреби.