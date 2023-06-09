Ердоган звільнив прихильника політики низьких ставок із посади голови Центробанку
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган звільнив із посади голови Центрального банку Сахапа Кавчіоглу – прихильника політики низьких відсоткових ставок, який із 2021 року знизив базову ставку з 19% до 8,5%. Про це повідомляється в Офіційному віснику Турецької Республіки.
Новою керівницею Центробанку Туреччини стала Хафізе Еркан, яка раніше обіймала керівні посади в американських банках Goldman Sachs та First Republic і протягом останніх двох десятків років жила у США.
Еркан стала першою жінкою на посаді голови турецького Центробанку.
Минулими вихідними Ердоган змінив уряд, призначивши новим міністром фінансів Мехмета Шимшека, який користується авторитетом в іноземних інвесторів. Шимшек заявив, що економічна політика Туреччини має повернутися до "раціональних" основ.
Віцепрезидентом Туреччини став Джевдет Їлмаз, який також вважається прихильником традиційної економічної політики.
- Неортодоксальний підхід Туреччини до кредитно-грошової політики призвів до серйозної економічної кризи – минулого року інфляція в країні сягала 85% (зараз – близько 40%), а курс ліри обвалився до рекордного мінімуму в її новітній історії.
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