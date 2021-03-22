Курс турецкой лиры обвалился после увольнения главы центробанка

Курс турецкой национальной валюты лира в понедельник обвалился на 15% по отношению к доллару, с 7,22 до 8,34 лир. Лира и гособлигации упали после внезапного увольнения президентом страны Реджпом Тайипом Эрдоганом главы центрального банка Наджи Агбала, сообщает Reuters.

Эрдоган уволил Агбала на выходных, через два дня после резкого повышения центробанком процентных ставок до 19%. Политика Агбала была призвана предотвратить инфляцию почти в 16% и падение курса лиры. Опрошенные агентством аналитики считают, что увольнение Агбала может подтолкнуть Турцию к кризису платежного баланса из-за истощения валютных резервов.

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"Лира рушится инвесторами, которые опасаются, что хранитель ее стоимости не разделяет их надежд на стабильную валюту, подкрепленную положительными реальными процентными ставками", – заявил старший валютный стратег Westpac Шон Кэллоу. Он добавил, что возможно дальнейшее падение курса валюты.

Аналитики считают, что теперь курс лиры может упать до уровня ноября 2020-го, до назначения Агбала. Хенрик Гуллберг из Coex Partners заявил, что "теперь все испорчено".

Агбал проработал главой центробанка меньше пяти месяцев. За это время регулятор повысил процентные ставки до 19% и восстановил некоторое доверие к политике, т.к. лира восстанавливалась. Это помогло вернуть на турецкий рынок иностранный капитал и восстановить доверие к валюте, отмечает Bloomberg.

Новый глава центробанка Шахап Кавчиоглу – бывший член правящей партии Эрдогана AKP. Он подверг критике последнее повышение процентных ставок. Он разделяет взгляды президента страны и считает, что высокие ставки ускоряют инфляцию, отмечает Reuters.

Новый глава центробанка заявил, что регулятор сосредоточится на постоянном снижении инфляции. При этом ближайшее снижение ставок можно ожидать только 15 апреля.

Сейчас стоимость доллара к лире составляла 7,9 лир.

7 ноября 2020 года Эрдоган уволил главу Центрального банка Мурата Уйсала. О причинах – тут.

В ноябре Bloomberg признал лиру худшей валютой 2020 года. За год стоимость валюты к доллару обвалилась на 30%.

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Александр Мясищев

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