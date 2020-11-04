Bloomberg назвал валюту-лузера 2020 года

Турецкая лира признана худшей валютой 2020 года, обогнав даже бразильский реал. Валюта показывает худшую динамику на развивающихся рынках в этом году, сообщает Bloomberg.

Лира упала до 8,54 TRY/$ (-1,4%) во вторник. Стоимость турецкой лиры падает уже девять дней подряд. В этом году потери лиры по отношению к доллару достигли почти 30%. По отношению к евро стоимость лиры впервые упала до 10 TRY.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Падение лиры ускорилось с тех пор, как в октябре турецкий центральный банк не оправдал ожиданий и оставил без изменений ключевую процентную ставку РЕПО. При этом центральный банк продолжал принимать скрытые меры для повышения стоимости заимствований.

Негативно влияет на лиру и возможность победы на выборах в США Джо Байдена. Считается, что он займет более жесткую позицию в отношении Турции, чем президент Дональд Трамп. В частности это касается покупки Турцией российских систем противоракетной обороны.

Торговцы лирой также обеспокоены растущим дефицитом статей платежного баланса Турции, сокращением валютных резервов, геополитической напряженностью и ухудшением ситуации с COVID-19.

Читайте также Экономике Турции предрекли судьбу Венесуэлы

8 мая 2019 года произошло рекордное падение турецкой лиры по отношению к доллару (7,3 лиры за доллар). Тогда правительство Турции запретило банкам Citigroup, BNP Paribas и UBS проводить транзакции в лирах.

В январе 2020 года Bloomberg называл аргентинский песо самой слабой валютой. Стоимость валюты тогда упала до 80,4 ARS/$.

В июне 2020 года индийский руппи был худшей валютой в Азии по версии Bloomberg. Тогда ее стоимость упала за полгода на 5,6% по отношению к доллару.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.