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Эрдоган уволил сторонника политики низких ставок с должности главы Центробанка

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 11:59
Эрдоган уволил сторонника политики низких ставок с должности главы Центробанка - Фото
Фото: Twitter / RTErdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил с должности главы Центрального банка Сахапа Кавчиоглу – сторонника политики низких процентных ставок, который с 2021 года снизил базовую ставку с 19% до 8,5%. Об этом сообщается в Официальном вестнике Турецкой Республики.

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Новой руководительницей Центробанка Турции стала Хафизе Эркан, ранее занимавшая руководящие должности в американских банках Goldman Sachs и First Republic и на протяжении последних двух десятков лет жившая в США.

Эркан стала первой женщиной в должности главы турецкого Центробанка.

На минувших выходных Эрдоган сменил правительство, назначив новым министром финансов Мехмета Шимшека, пользующегося авторитетом у иностранных инвесторов. Шимшек заявил, что экономическая политика Турции должна вернуться к "рациональным" основам.

Вице-президентом Турции стал Джевдет Йилмаз, который также считается сторонником традиционной экономической политики.

  • Неортодоксальный подход Турции к кредитно-денежной политике привел к серьезному экономическому кризису – в прошлом году инфляция в стране достигала 85% (сейчас – около 40%), а курс лиры обрушился до рекордного минимума в ее новейшей истории.
Андрей Водяный
Турцияреджеп тайип эрдоганучетная ставкаХафизе Эркан
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