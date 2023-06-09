Эрдоган уволил сторонника политики низких ставок с должности главы Центробанка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил с должности главы Центрального банка Сахапа Кавчиоглу – сторонника политики низких процентных ставок, который с 2021 года снизил базовую ставку с 19% до 8,5%. Об этом сообщается в Официальном вестнике Турецкой Республики.
Новой руководительницей Центробанка Турции стала Хафизе Эркан, ранее занимавшая руководящие должности в американских банках Goldman Sachs и First Republic и на протяжении последних двух десятков лет жившая в США.
Эркан стала первой женщиной в должности главы турецкого Центробанка.
На минувших выходных Эрдоган сменил правительство, назначив новым министром финансов Мехмета Шимшека, пользующегося авторитетом у иностранных инвесторов. Шимшек заявил, что экономическая политика Турции должна вернуться к "рациональным" основам.
Вице-президентом Турции стал Джевдет Йилмаз, который также считается сторонником традиционной экономической политики.
- Неортодоксальный подход Турции к кредитно-денежной политике привел к серьезному экономическому кризису – в прошлом году инфляция в стране достигала 85% (сейчас – около 40%), а курс лиры обрушился до рекордного минимума в ее новейшей истории.
Комментарии