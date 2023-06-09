Эрдоган уволил сторонника политики низких ставок с должности главы Центробанка

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил с должности главы Центрального банка Сахапа Кавчиоглу – сторонника политики низких процентных ставок, который с 2021 года снизил базовую ставку с 19% до 8,5%. Об этом сообщается в Официальном вестнике Турецкой Республики.

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Новой руководительницей Центробанка Турции стала Хафизе Эркан, ранее занимавшая руководящие должности в американских банках Goldman Sachs и First Republic и на протяжении последних двух десятков лет жившая в США.

Эркан стала первой женщиной в должности главы турецкого Центробанка.

На минувших выходных Эрдоган сменил правительство, назначив новым министром финансов Мехмета Шимшека, пользующегося авторитетом у иностранных инвесторов. Шимшек заявил, что экономическая политика Турции должна вернуться к "рациональным" основам.

Вице-президентом Турции стал Джевдет Йилмаз, который также считается сторонником традиционной экономической политики.