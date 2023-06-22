В Турции разворот в монетарной политике – ставку повысили с 8,5% до 15%

Центральный банк Турции на первом после назначения нового главы заседании по монетарной политике в четверг, 22 июня, поднял процентную ставку с 8,5% до 15%. Об этом сообщается на сайте турецкого регулятора.

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В начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уволил с должности главы Центробанка Шахапа Кавджиоглу – сторонника политики низких процентных ставок, с 2021 года снизившего базовую ставку с 19% до 8,5%. Вместо него руководителем Центробанка Турции стала Хафизе Эркан, ранее занимавшая руководящие должности в американских банках Goldman Sachs и First Republic.

На рынке восприняли это как сигнал к отказу от политики низких ставок, но первое повышение ставки оказалось не столь значительным, как ожидалось. Bloomberg показывает, что консенсус был выше 20%.

В заявлении Центробанка Турции указано, что он будет усиливать монетарную политику постепенно – при необходимости.