Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік у першому читанні

Верховна Рада у четвер, 19 жовтня, ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік у першому читанні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу.

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Проєкт, який передбачає доходи 1,75 трлн грн і видатки 3,31 трлн грн, підтримали 285 депутатів.

Для порівняння, доходи державного бюджету на 2023 рік після двох збільшень – 1,42 трлн грн, видатки – 3,39 трлн грн.

Половина державних видатків у 2024 році піде на потреби безпеки й оборони – це 1,62 трлн грн, або 21,6% від ВВП. Голова податкового комітету Данило Гетманцев недавно попередив, що протягом 2024 року ці витрати доведеться збільшувати, якщо війна не закінчуватиметься.

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету пропонується на рівні 1,53 трлн грн.

Прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року збільшиться з 2589 грн до 2920 грн, а мінімальна зарплата – до 7100 грн з 6700 грн. З 1 квітня 2024 року вона підвищиться ще раз до 8000 грн.

Підвищення податків, крім як для банків, не передбачається.

За процедурою Верховна Рада повинна була до 20 жовтня розглянути висновки й пропозиції до бюджету й відправити їх уряду.

У Кабінету міністрів тепер є два тижні на доопрацювання бюджету до другого читання з урахуванням того, що проголосували депутати. Друге читання проєкту закону про державний бюджет України має завершитися не пізніше 20 листопада.