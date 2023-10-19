UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рада приняла государственный бюджет на 2024 год в первом чтении

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 12:37
Рада приняла государственный бюджет на 2024 год в первом чтении - Фото
Фото: Верховная Рада

Верховная Рада в четверг, 19 октября, приняла проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Проект, предусматривающий доходы 1,75 трлн грн и расходы 3,31 трлн грн, поддержали 285 депутатов.

Для сравнения, доходы государственного бюджета на 2023 год после двух увеличений – 1,42 трлн грн, расходы – 3,39 трлн грн.

Половина государственных расходов в 2024 году пойдет на нужды безопасности и обороны – это 1,62 трлн грн, или 21,6% от ВВП. Глава налогового комитета Даниил Гетманцев недавно предупредил, что в течение 2024 года эти расходы придется увеличивать, если война не будет заканчиваться.

Предельный объем дефицита государственного бюджета предлагается на уровне 1,53 трлн.

Прожиточный минимум с 1 января 2024 года увеличится с 2589 грн до 2920 грн, а минимальная зарплата – до 7100 грн с 6700 грн. С 1 апреля 2024 года она повысится еще раз до 8000 грн.

Повышение налогов, кроме как для банков, не планируется.

По процедуре Верховная Рада должна была до 20 октября рассмотреть выводы и предложения к бюджету и отправить их правительству.

У Кабинета министров теперь две недели на доработку бюджета ко второму чтению с учетом того, что проголосовали депутаты. Второе чтение проекта закона о государственном бюджете Украины должно завершиться не позднее 20 ноября.

Андрей Водяный

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 