Рада приняла государственный бюджет на 2024 год в первом чтении

Верховная Рада в четверг, 19 октября, приняла проект государственного бюджета на 2024 год в первом чтении. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.

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Проект, предусматривающий доходы 1,75 трлн грн и расходы 3,31 трлн грн, поддержали 285 депутатов.

Для сравнения, доходы государственного бюджета на 2023 год после двух увеличений – 1,42 трлн грн, расходы – 3,39 трлн грн.

Половина государственных расходов в 2024 году пойдет на нужды безопасности и обороны – это 1,62 трлн грн, или 21,6% от ВВП. Глава налогового комитета Даниил Гетманцев недавно предупредил, что в течение 2024 года эти расходы придется увеличивать, если война не будет заканчиваться.

Предельный объем дефицита государственного бюджета предлагается на уровне 1,53 трлн.

Прожиточный минимум с 1 января 2024 года увеличится с 2589 грн до 2920 грн, а минимальная зарплата – до 7100 грн с 6700 грн. С 1 апреля 2024 года она повысится еще раз до 8000 грн.

Повышение налогов, кроме как для банков, не планируется.

По процедуре Верховная Рада должна была до 20 октября рассмотреть выводы и предложения к бюджету и отправить их правительству.

У Кабинета министров теперь две недели на доработку бюджета ко второму чтению с учетом того, что проголосовали депутаты. Второе чтение проекта закона о государственном бюджете Украины должно завершиться не позднее 20 ноября.