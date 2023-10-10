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СНБО утвердил размер оборонного бюджета на 2024 год. Он впервые превысит 21,6% ВВП

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 09:25
СНБО утвердил размер оборонного бюджета на 2024 год. Он впервые превысит 21,6% ВВП - Фото
Фото: Офис президента

Совет национальной безопасности и обороны в понедельник, 9 октября, утвердил основные параметры оборонного бюджета на 2024 год. Соответствующее решение вступило в силу указом президента Владимира Зеленского № 682/2023.

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СНБО поручил Кабинету министров заложить в государственном бюджете не менее 21,6% ВВП на обеспечение национальной безопасности и обороны. В деньгах это 1,69 трлн грн.

В прошлом году на оборонный бюджет СНБО приказал направить 1,14 трлн грн, или 17,8% от ВВП.

Для сравнения, до начала полномасштабной войны СНБО требовал выделять на оборону не менее 5% от запланированного объема ВВП.

Первоочередное финансирование в 2024 году предусматривается для:

→ закупки, ремонта, восстановления и модернизации вооружения, техники, ракет и боеприпасов;
→ денежного обеспечения личного состава;
→ контрразведки и противодиверсионной деятельности;
→ усиления границы;
→ разминирования;
→ еще шести направлений, имеющих гриф "для служебного пользования".

По сравнению с прошлогодним решением в нынешнем указе появился новый пункт: СНБО приказал органам сектора безопасности и обороны обеспечить претенциозную и исковую работу по сокращению просроченной дебиторской задолженности.

По состоянию на 1 июля 2023 года просроченная дебиторская задолженность перед Министерством обороны составила 33 млрд грн, из которых долги украинских предприятий – 67,5%.

Андрей Водяный
ВСУвойнаминобороныармияснбобюджет-2024
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