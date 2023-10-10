РНБО визначила розмір оборонного бюджету на 2024 рік. Він уперше перевищить 21,6% ВВП

Рада національної безпеки й оборони в понеділок, 9 жовтня, визначила основні параметри оборонного бюджету на 2024 рік. Відповідне рішення набрало чинності указом президента Володимира Зеленського № 682/2023.

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РНБО доручила Кабінету міністрів закласти в державному бюджеті не менше 21,6% від ВВП на забезпечення національної безпеки й оборони. В грошах це 1,69 трлн грн.

Торік на оборонний бюджет РНБО наказала спрямувати 1,14 трлн грн, або 17,8% від ВВП.

Для порівняння, до початку повномасштабної війни РНБО вимагала виділяти на оборону не менше 5% від запланованого обсягу ВВП.

Першочергове фінансування у 2024 році передбачається для:

→ закупівлі, ремонту, відновлення і модернізації озброєння, техніки, ракет та боєприпасів;

→ грошового забезпечення особового складу;

→ контррозвідки та протидиверсійної діяльності;

→ посилення кордону;

→ розмінування;

→ ще шести напрямів, які мають гриф "для службового користування".

У порівнянні з торішнім рішенням у нинішньому указі з'явився новий пункт: РНБО наказала органам сектору безпеки й оборони забезпечити претензійну та позовну роботу для скорочення простроченої дебіторської заборгованості.

Станом на 1 липня 2023 року прострочена дебіторська заборгованість перед Міністерством оборони становила 33 млрд грн, з яких борги українських підприємств – 67,5%.