Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024 рік: основні показники
Кабінет міністрів на своєму засіданні в п'ятницю затвердив проєкт державного бюджету на 2024 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Доходи загального фонду бюджету заплановані на рівні 1,56 трлн грн, видатки – 3,11 трлн грн.
Для порівняння, доходи бюджету-2023 зараз становлять 1,39 трлн грн, видатки – 3,08 трлн грн, але Верховна Рада найближчим часом має збільшити його ще на 328 млрд грн.
На що підуть видатки:
→ безпека і оборона – 1,69 трлн грн (+113 млрд грн у порівнянні з 2023 роком);
→ соціальна сфера – 469 млрд грн (+25 млрд грн);
→ медицина – 202 млрд грн (+24 млрд грн)
→ освіта – 179 млрд грн (+23 млрд грн).
Граничний обсяг дефіциту державного бюджету за загальним фондом пропонується на рівні 1,53 трлн грн.
Прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року збільшиться з 2589 грн до 2920 грн, а мінімальна зарплата – до 7100 грн з 6700 грн. З 1 квітня 2024 року вона підвищиться ще раз до 8000 грн.
Жодного підвищення податків не передбачається.
- Минулого року Верховна Рада проголосувала бюджет на 2023 рік в першому читанні 7 жовтня, а ухвалила його в цілому 3 листопада.
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