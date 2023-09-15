RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024 рік: основні показники

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 11:45
Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024 рік: основні показники - Фото
Фото: Кабмін

Кабінет міністрів на своєму засіданні в п'ятницю затвердив проєкт державного бюджету на 2024 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Доходи загального фонду бюджету заплановані на рівні 1,56 трлн грн, видатки – 3,11 трлн грн.

Для порівняння, доходи бюджету-2023 зараз становлять 1,39 трлн грн, видатки – 3,08 трлн грн, але Верховна Рада найближчим часом має збільшити його ще на 328 млрд грн.

На що підуть видатки:

→ безпека і оборона – 1,69 трлн грн (+113 млрд грн у порівнянні з 2023 роком);
→ соціальна сфера – 469 млрд грн (+25 млрд грн);
→ медицина – 202 млрд грн (+24 млрд грн)
→ освіта – 179 млрд грн (+23 млрд грн).

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету за загальним фондом пропонується на рівні 1,53 трлн грн.

Прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року збільшиться з 2589 грн до 2920 грн, а мінімальна зарплата – до 7100 грн з 6700 грн. З 1 квітня 2024 року вона підвищиться ще раз до 8000 грн.

Жодного підвищення податків не передбачається.

Андрій Водяний
Верховна Радазаконопроєкткабмінбюджет-2024
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 