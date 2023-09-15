Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024 рік: основні показники

Кабінет міністрів на своєму засіданні в п'ятницю затвердив проєкт державного бюджету на 2024 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Доходи загального фонду бюджету заплановані на рівні 1,56 трлн грн, видатки – 3,11 трлн грн.

Для порівняння, доходи бюджету-2023 зараз становлять 1,39 трлн грн, видатки – 3,08 трлн грн, але Верховна Рада найближчим часом має збільшити його ще на 328 млрд грн.

На що підуть видатки:

→ безпека і оборона – 1,69 трлн грн (+113 млрд грн у порівнянні з 2023 роком);

→ соціальна сфера – 469 млрд грн (+25 млрд грн);

→ медицина – 202 млрд грн (+24 млрд грн)

→ освіта – 179 млрд грн (+23 млрд грн).

Граничний обсяг дефіциту державного бюджету за загальним фондом пропонується на рівні 1,53 трлн грн.

Прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року збільшиться з 2589 грн до 2920 грн, а мінімальна зарплата – до 7100 грн з 6700 грн. З 1 квітня 2024 року вона підвищиться ще раз до 8000 грн.

Жодного підвищення податків не передбачається.