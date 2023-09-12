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Рада готується значно збільшити держбюджет. Кабмін попросив ще 317 млрд грн

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 16:52
Рада готується значно збільшити держбюджет. Кабмін попросив ще 317 млрд грн - Фото
Фото: пресслужба Верховної Ради

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді збільшити державний бюджет на 2023 рік приблизно на 317 млрд грн, повідомила у вівторок голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

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Більшість грошей потрібні на потреби оборони: 195,7 млрд грн – для Збройних Сил України, 39,7 млрд грн – для Національної гвардії, 20,4 млрд грн – для Державної прикордонної служби. Ще 13,2 млрд грн будуть передбачені для видатків на закупівлю та модернізацію військової техніки для ЗСУ, 4,4 млрд грн – на виготовлення зброї та боєприпасів.

"Більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів", – цитує Підласу пресслужба парламенту.

Крім того, цим законопроєктом пропонується збільшити до кінця 2023 року видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб на 16,5 млрд грн і спрямувати 1,2 млрд грн Міністерству закордонних справ, зокрема, для створення дипломатичних установ у країнах Африки та країнах Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти Росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах із морського права.

Депутатка заявила, що зміни до бюджету мають розглянути до кінця вересня.

Андрій Водяний
війнаВерховна РадазаконопроєктРоксолана Підласабюджет-2023
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